Borsa operasyonu sonrası hisseler çakıldı

Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.



Gözaltına alınan Investco Holding yetkilisi olan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.



HİSSELER YİNE GERİLİYOR



Herhangi bir özel durum olmamasına rağmen sürekli yükseliş yaşayan Investco Holding, Verusa Holding, Verusa Türk şirketi hisseleri operasyonla birlikte 2 günde yüzde 20'nin üstünde düşüş gösterdi.



Investco Holding hissesi yüzde 10 oranında düşüşle 664.5 lira, Verusa Holding hissesi yüzde 10 düşüşle 416.5 lira, Verusa Türk hissesi de yüzde 10 düşüşle 44.64 liradan işlem görüyor.

