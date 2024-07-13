Borsa pazartesi günü açık mı? Borsa 15 Temmuz'da işlem görecek mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle borsa mesaisi merak edilmeye başlandı. İşlemlerini takip eden yatırımcılar, Borsa İstanbul'un tatil olup olmadığını araştırıyor.

BORSA PAZARTESİ AÇIK MI?

Borsa İstanbul resmi tatil günlerini online adresi üzerinden paylaştı. Yayımlanan listeye göre, dini ve milli bayramlarda tatil olan Borsa İstanbul, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde de kapalı olacak. Borsa işlemleri 16 Temmuz Salı günü kaldığı yerden devam edecek.