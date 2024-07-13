ntv.com.tr

Borsa pazartesi günü açık mı? Borsa 15 Temmuz'da işlem görecek mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde Borsa'nın açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Borsa pazartesi günü açık mı/kapalı mı? Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek mi?

Borsa pazartesi günü açık mı? Borsa 15 Temmuz'da işlem görecek mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle borsa mesaisi merak edilmeye başlandı. İşlemlerini takip eden yatırımcılar,  İstanbul'un tatil olup olmadığını araştırıyor. 

Borsa pazartesi günü açık mı? Borsa 15 Temmuz'da işlem görecek mi? - 1

BORSA PAZARTESİ AÇIK MI?

İstanbul resmi tatil günlerini online adresi üzerinden paylaştı. Yayımlanan listeye göre, dini ve milli bayramlarda tatil olan Borsa İstanbul, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde de kapalı olacak. Borsa işlemleri 16 Temmuz Salı günü kaldığı yerden devam edecek. 

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...