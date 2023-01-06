Borsa sert düşüş sonrası artıda

Borsada dünkü sert düşüşün ardından yükseliş görülüyor.



Bankacılık endeksi yüzde 0,32 artarken, holding endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66'yla spor, en çok kaybettiren yüzde 2,95'le turizm oldu.



Borsada saat 10.20 itibariyle yüzde 1 yükseliş görülüyor.



BIST 100 endeksi, dün yüzde 7,37 ile 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti ve 5.116,41 puandan günü tamamladı.



Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde önemli bir etkiye sahip iş gücü piyasasına ilişkin verilerinin açıklanacağını, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.



Halihazırda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 59'a gerilediğine işaret eden analistler, banka yetkililerinin vereceği mesajların da yakından izlendiğini söyledi.



Analistler, bugün ayrıca Almanya'da perakende satışlar ve Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.200 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

