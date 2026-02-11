Borsa sert hareketlerle açılış yaptı. 14 bin bandı BİST'i zorluyor

Borsa İstanbul yeni güne yüzde 0,49 düşüş oranıyla 13 bin 729 puanla başladı.

14 BİN PUAN DİRENCİ

Analistler 14 bin puan bandına takılan borsa hakkında bir süre bu puan bandında kalacağını ardından direnç noktasının kırılacağı hakkında yorumlarda bulundu.

BİST'TE ÖNCEKİ GÜN ÖZETİ

Borsa İstanbul bir önceki gün yüzde 0,30'luk geriye çekilmeyle kapanışı 13 bin 797 puanla yaptı. Bankacılık ve gıda sektörleri geri çekilerek negatif tarafta kapattı. Pozitif tarafta kapatan sektör ise sigortacılık sektörü oldu.

Borsa bu yılki artışı yüzde 20'yi geçti. Şubat ayı bakımından gözlendiğinde ise sert grafik hareketleri gözlemlenmiyor daha yatay oranda bir grafik gözlemleniyor.

DOLAR/EURO PİYASALARI

Dolar 43,63 liradan, Euro 52,03 lira seviyelerinden işlem görüyor.