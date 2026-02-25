Borsa stabil açılışın ardından negatif seyirde devam ediyor

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,086 yatay düşüş durumuyla 14 bin 49 puan ile başladı. Günün yarısında ise Bist 100 endeksi 13 bin 879 puana geriledi.

Yabancı yatırımcının ilgisiyle yükselen BİST geçtiğimiz hafta ABD-İran arasında savaş çıkacağına dair beklentilerle sert düşmüş ve düzeltme hareketinde bulunmuştu. Bu hareketin ardından toparlanması beklenen borsada beklenen olmadı.

Sabah piyasa açılışının ardından Bist'te ağırlığı yüksek hisselere gelen yoğun satışlar nedeniyle sert düşüşler yaşanıyor. Kar için yapılan satışlar kimi yatırımcıya kazandırdı.

HANGİ SEKTÖRLER SATILIYOR?

BİST'te yapılan satışlar mali endeks, sanayi endeksi gibi sektörlerde düşüş yönünde gerçekleşiyor

DOLAR VE EURO PİYASALARI

Dolar 43,86 liradan, Euro 51,64 liradan işlem görüyor.