Piyasalarda işlem göre yatırım araçlarının bu haftaki performansları belli oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.615,74 puanı ve en yüksek 11.289,25 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,39 azalarak 10.977,01 puandan tamamladı.