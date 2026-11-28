Borsa ve fonlar geriledi, altın ibreyi yukarı çevirdi
28.11.2026 09:23
Gram altın 5 bin 950 liraya çıktı.
Bu hafta altın, dolar ve euroda yükseliş kaydedilirken gram altın 6 bin sınırına yaklaştı. BIST 100 endeksi ile yatırım ve emeklilik fonları ise haftayı kayıpla kapattı.
Piyasalarda işlem göre yatırım araçlarının bu haftaki performansları belli oldu.
BIST 100 endeksi, en düşük 10.615,74 puanı ve en yüksek 11.289,25 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,39 azalarak 10.977,01 puandan tamamladı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,93, emeklilik fonları yüzde 2,32 değer kaybetti.
ALTINDA YÜKSELİŞ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,37 artışla 5 bin 950 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,78 artışla 40 bin 191 liraya yükseldi.
Geçen hafta sonu 10 bin 15 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,08 artışla 10 bin 123 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,40 artışla 50,7830 liraya çıkarken, euro yüzde 0,02 artışla 55,6690 liraya yükseldi.