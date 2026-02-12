Borsa yeni günde de açılış alışkanlığını korudu

12.02.2026 10:02

Borsa yeni günde de açılış alışkanlığını korudu
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Borsa İstanbul yeni güne yüzde 0,05 artış oranıyla 13 bin 795 puandan başladı.

Borsa İstanbul yeni güne yüzde 0,05 artış oranıyla 13 bin 795 puandan başlangıç yaptı. 

 

BİST'TE ÖNCEKİ GÜN 

Borsa İstanbul bir önceki kapanışını günü yüzde 0,06 değer kaybederek 13.787,82 puandan tamamladı. 

 

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,12 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,31 ile turizm oldu.

 

Borsa bu yılki artışı yüzde 20'yi geçti. Şubat ayı bakımından gözlendiğinde ise sert grafik hareketleri gözlemlenmiyor daha yatay oranda bir grafik gözlemleniyor.

 

DOLAR/EURO PİYASALARI 

 

Dolar 43,64 liradan, Euro 51,91 liradan işlem görüyor. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram