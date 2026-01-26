Borsa yükseliş trendini koruyamadı düşüşe geçti

Borsa İstanbul dalgalı küresel piyasalara oranla 2026 yılının başından beri yükseliş oranını koruyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi en son piyasa kapanışını 12 bin 993 puanla yapmıştı. BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde yüzde 0,48 geri çekilme oranıyla 12 bin 929 puanla başladı.

Borsa İstanbul sene başından bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kazandı. 2025 yılında toplam değer kazancı ise yüzde 13 civarındaydı.

Dolar 43.37 liradan, Euro 51.47 liradan işlem görüyor.