Borsada 8 hisse deprem dolayısıyla askıya alındı

Borsa İstanbul, deprem bölgesinde bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildi.



Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:



6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesinde bulunan aşağıda belirtilen ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir.



SASA.E (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)

BOSSA.E

BLCYT.E

SANKO.E

HATEK.E

ISDMR.E

ARSAN.E

RUBNS.E

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