Borsada açığa satış geri dönüyor

Piyasalarda bir süredir devam eden açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin ilk adım atıldı.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararına göre BIST 50'de yer alan şirketler için açığa satış yasağı 2 Ocak itibarıyla kaldırılacak.

Açığa satış, 2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından yasaklanmıştı.



SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kasım ayının son haftasında yaptığı açıklamada, "Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.



Uzmanlar, yasağın kalkması ile borsaya yabancı yatırımcı girişlerinin artabileceğini belirtiliyordu.



SPK KARARI



Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde şu ifadeler yer aldı:



"Kurul Karar Organı’nın 06/02/2023 tarihli kararı ile Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 02/01/2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmasına,



Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 24 ve 28 inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir."



BORSADA AÇIĞA SATIŞ NEDİR?



Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemidir.



Bu işlem, genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılır.



Amaç, hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde etmektir.