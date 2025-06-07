Borsada aslan payı İstanbulluların

Bursa, 3 büyük şehirden sonra en yüksek portföy büyüklüğüne sahip il oldu. Yatırımcı sayısına bakıldığında 3 büyük şehirden sonra 4. sıradaki Bursa'yı 225 bin 210 kişiyle Antalya, 190 bin 454 kişiyle Kocaeli, 179 bin 467 kişiyle Adana, 136 bin 334 kişiyle Mersin, 131 bin 726 kişiyle Konya ve 119 bin 99 kişiyle Balıkesir takip etti.