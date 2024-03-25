Borsada banka rüzgarı

Borsa İstanbul'da günün ikinci yarısında yükseliş hızlandı.



BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde 9 bin 300 puanı aştı. BIST 100, yüzde 2,41 yükselişle 9 bin 331 puan kadar çıktı.



Borsadaki yükselişin taşıyıcısı bankalar oldu. Bankacılık endeksi, yüzde 5,26 değerlenerek 11 bin 330 puanı gördü.

Yukarı yönlü harekete holdingler de eşlik etti. Holding endeksi, yüzde 3,66 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, 26 Şubat'ta 9 bin 450 ile en yüksek seviyesini görmüştü.