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Borsada banka rüzgarı

Borsada yükseliş geçen hafta kaldığı yerden devam ediyor. BIST 100 endeksi, yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 9 bin 300 puanı aştı. Yükselişe bankacılık hisseleri öncülük etti. Bankacılık endeksi, yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Borsada banka rüzgarı
Merkez Bankası'nın kararı nasıl yankı buldu?

Merkez Bankası'nın kararı nasıl yankı buldu?

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İstanbul'da günün ikinci yarısında yükseliş hızlandı.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde 9 bin 300 puanı aştı. BIST 100, yüzde 2,41 yükselişle 9 bin 331 puan kadar çıktı.

Borsadaki yükselişin taşıyıcısı bankalar oldu. Bankacılık endeksi, yüzde 5,26 değerlenerek 11 bin 330 puanı gördü.

Yukarı yönlü harekete holdingler de eşlik etti. Holding endeksi, yüzde 3,66 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, 26 Şubat'ta 9 bin 450 ile en yüksek seviyesini görmüştü.

Yabancı bankalar, faiz kararını nasıl karşıladı?

Yabancı bankalar, faiz kararını nasıl karşıladı?

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BANKA HİSSELERİ NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistlere göre faiz artırım kararı ile seçim sonucuna yönelik ekonomi politikasında değişiklik olacağı endişeleri ortadan kalktı. Ekonomide rasyonel politikaların devam edeceği sinyallerinin güçlenmesi piyasada iyimserlik yarattı.

Faiz artışının normal koşullarda bankalar üzerinde olumsuz etki yapacağına vurgu yapan analistler, banka hisselerindeki yükselişte Merkez Bankası'nın piyasalara verdiği mesajın etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca bankalara yabancı girişinin de devam ettiği kaydedildi.

Mevduat faizlerinde ciddi yükseliş olduğuna dikkat çeken analistler, seçim öncesi yatırımcıların pozisyon ayarlaması yapabileceği uyarısında buldu.

Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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HANGİ SEVİYELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin ile 9 bin 100 seviyelerinin destek, 9 bin 300 ile 9 bin 450 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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