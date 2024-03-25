Borsada banka rüzgarı

Borsa İstanbul'da günün ikinci yarısında yükseliş hızlandı.
BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde 9 bin 300 puanı aştı. BIST 100, yüzde 2,41 yükselişle 9 bin 331 puan kadar çıktı.
Borsadaki yükselişin taşıyıcısı bankalar oldu. Bankacılık endeksi, yüzde 5,26 değerlenerek 11 bin 330 puanı gördü.
Yukarı yönlü harekete holdingler de eşlik etti. Holding endeksi, yüzde 3,66 artış kaydetti.
BIST 100 endeksi, 26 Şubat'ta 9 bin 450 ile en yüksek seviyesini görmüştü.
BANKA HİSSELERİ NEDEN YÜKSELİYOR?
Analistlere göre faiz artırım kararı ile seçim sonucuna yönelik ekonomi politikasında değişiklik olacağı endişeleri ortadan kalktı. Ekonomide rasyonel politikaların devam edeceği sinyallerinin güçlenmesi piyasada iyimserlik yarattı.
Faiz artışının normal koşullarda bankalar üzerinde olumsuz etki yapacağına vurgu yapan analistler, banka hisselerindeki yükselişte Merkez Bankası'nın piyasalara verdiği mesajın etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca bankalara yabancı girişinin de devam ettiği kaydedildi.
Mevduat faizlerinde ciddi yükseliş olduğuna dikkat çeken analistler, seçim öncesi yatırımcıların pozisyon ayarlaması yapabileceği uyarısında buldu.
HANGİ SEVİYELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin ile 9 bin 100 seviyelerinin destek, 9 bin 300 ile 9 bin 450 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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