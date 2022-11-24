Borsada bir rekor daha

Borsa bir kez daha tarihi zirveyi yeniledi.



BIST 100 endeksi, 4.892,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,51 puan ve yüzde 0,57 değer kazancıyla 4.881,67 puan oldu. Toplam işlem hacmi 52,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,75 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 1,08 ile kimya, petrol, plastik oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.950 seviyelerinin direnç, 4.800 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti.