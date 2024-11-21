Borsada faiz fiyatlaması

Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından atağa kalktı.



Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece politika faizİ üst üste sekizinci ayda da değişmedi.



BIST 100 endeksi, yüzde 2'ye artışla 9.200 puana yaklaştı. Yükselişe bankacı ve maden hisseleri öncülük etti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,05 ile madencilik oldu. Banka hisseleri yüzde 4 artış kaydetti.



Analistler, Para Politikası Kurulu metninin geçen aya göre daha yumuşak olduğunu belirterek, aralık ayında faiz indirimine kapının açık olduğunu kaydetti.



Faiz indirimi beklentileri bankacılık hisselerinde alımları hızlandırdı. Madencilikte ise endeksin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan Koza Altın'ın performansı dikkat çekti.

MERKEZ, FAİZİ PAS GEÇTİ

Enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini belirten Merkez Bankası, hizmet enflsayonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiği ifade etti.



TCMB, ilk kez Maliye politikasının dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.



KOZA ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Madencilik endeksinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan Koza Altın İşletmeleri AŞ, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ, dün birleşme için danışmanlık hizmeti aldığını duyurmuştu. Söz konusu haberin ardından, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ şu sıralarda tavan fiyattan işlem görürken, Koza Altın İşletmeleri AŞ önceki kapanışın yüzde 8 üzerinde bulunuyor.

