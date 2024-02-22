Borsada faiz hareketliliği: 9.400 puanı test etti



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dalgalandı.



Faiz kararının açıklandığı ilk dakikalarda BIST 100 endeksi, 9.400 seviyesinin üzerine çıktı. Endeks, 9.406,27 puanı görerek rekor kırdı.



BIST 100 endeksi, daha sonra hızlı bir şekilde 9.370 puana kadar geri çekildi. Endeks, saat 14.24 itibarıyla 9.377 civarında seyrediyor.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında politika faizini beklentilere paralel yüzde 45'te sabit tuttu.



Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantıda 8 aylık faiz artırım süreci sona erdi.



TCMB, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" açıklamasında bulundu.





