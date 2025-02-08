Borsada haftanın en çok kazandıranları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,53 değer kaybederek 9.951,65 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.619,83 ve en yüksek 9.962,68 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,64 azalarak 11.575,28 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 10.053,49 puan, sanayi endeksi yüzde 0,43 yükselişle 12.699,94 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,25 düşüşle 14.887,65 puan oldu.



HAFTANIN YÜKSELENLERİ



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,07 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu.



Işıklar Enerji Yapı Holding’i, yüzde 5,94 ile Oyak Çimento, yüzde 5,80 ile Batısöke Çimento Sanayi izledi.



EN ÇOK KAYIP YAŞAYAN HİSSELER



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,01 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 9,54 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 7,79 ile Smart Güneş Enerjisi olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 120 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 705 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 419 milyar 437 milyon lirayla Koç Holding oldu.

