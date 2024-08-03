Borsada haftanın kazandıranları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,84 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.415,62, en yüksek 10.880,04 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,42 değer kaybederek 11.750,16 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,68 azalışla 10.088,90 puan, Sanayi Endeksi 3,25 kayıpla 14.291,91 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 2,80 değer kaybıyla 14.378,60 puan oldu.



EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,80 ile Kontrolmatik Teknoloji oldu.



Kontrolmatik Teknoloji’yi, yüzde 9,14 ile Limak Doğu Anadolu Çimento, yüzde 8,35 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret izledi.



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,78 ile Arçelik, yüzde 12,01 ile Agrotech Teknoloji ve yüzde 10,73 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 529 milyar 495 milyon 513 bin lirayla Koç Holding, 521 milyar 640 milyon lirayla Garanti BBVA ve 402 milyar 270 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.



ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ



24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,57 artışla 2 bin 595 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,13 değer kazanarak 17 bin 120 liraya yükseldi.



Doların satış fiyatı yüzde 0,69 artışla 33,1940 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,15 yükselişle 36,2200 lira oldu.



Geçen hafta 42,4040 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47 artarak 42,6050 liraya yükseldi.



İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,27 yükselişle 38,5660 liradan alıcı buldu.