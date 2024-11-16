Borsada haftanın kazandıranları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,23 değer kazanarak 9.389,62 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,22 yükselerek 10.809,12 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 9.247,15 puan, Sanayi Endeksi 0,68 artışla 12.471,46 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,90 yükselişle 13.339,73 puan oldu.



EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,54 ile Girişim Elektrik Sanayi oldu.



Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 15,25 ile Tekfen Holding, yüzde 13,24 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

HAFTANIN KAYBETTİRENLERİ



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,81 ile Adel Kalemcilik, yüzde 10,91 ile Karsan Otomotiv, yüzde 7,84 ile Ülker Bisküvi olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 474 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 470 milyar 916 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.