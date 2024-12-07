Borsada haftanın kazandıranları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,44 değer kazanarak 10.081,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.573,86 ve en yüksek 10.098,10 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 4,26 yükselerek 12.013,45 puan, hizmetler endeksi yüzde 4,8 değer kazancıyla 9.710,53 puan, sanayi endeksi 3,58 artışla 13.244,74 puan, teknoloji endeksi yüzde 3,84 kazançla 14.044,69 puan oldu.



EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 37,64 ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.



Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını, yüzde 15,13 ile Coca-Cola İçecek, yüzde 13,93 ile Anadolu Efes izledi.



HAFTANIN EN ÇOK KAYBEDENLERİ



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7 ile Yeo Teknoloji Enerji, yüzde 5,41 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 4,91 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 120 milyon lirayla Garanti BBVA, 507 milyar 180 milyon lirayla Koç Holding ve 414 milyar 690 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.