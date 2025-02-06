Borsada işlem gören Yeşil GYO'dan konkordato ilanı

Yeşil GYO, Innovia 4 adlı konut projesindeki imar sorunları nedeniyle konkordato ilan etti. Kararın ardından Borsa İstanbul, şirketin hisselerini yakın izleme pazarına aldı.

Borsada işlem gören Yeşil GYO'dan konkordato ilanı

Borsada işlem göre Yeşil GYO, Innovia 4 adlı konut projesindeki imar sorunları nedeniyle ilan etti.

Şirketten yapılan açıklamada proje nedeniyle kaynakların eksilmesinin ardından öz varlıklarını korumak ve inşaatı tamamlayabilmek için konkordato başvurusunda bulundu ve mahkemeden üç ay geçici mühlet aldı.

Şirketin hisseleri bu kararın ardından İstanbul tarafından ana pazardan yakın izleme pazarına alındı.

Dün akşam şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve Innovia 4 inşaatını tamamlayarak şirketimizi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz" denildi.

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