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Borsada işlem yapacaklar dikkat! Takas pazartesi gerçekleşecek

Borsa İstanbul'da cuma gününün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle resmi tatil sayıldığından bugün yapılacak işlemlerin takası pazartesi günü gerçekleşecek.

Borsada işlem yapacaklar dikkat! Takas pazartesi gerçekleşecek

Resmi tatil nedeniyle İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında 28 Ağustos Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, yarın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olacak.

29 Ağustos tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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