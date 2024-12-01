Borsada kasım ayının kazananı Fenerbahçe

Spor endeksi geçen ay yüzde 0,8 azalış kaydetti. Spor hisselerinde geçen ay düşüş eğilimi öne çıkarken, kulüplerin, yeşil sahalarda istenen performansı sergileyememesi, mali durumları, yönetimlerinde yaşanan sıkıntılar hisse performanslarını olumsuz etkiledi.



Kasımda, Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 5,7 yükselen Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu. Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, bu performansını borsaya da yansıttı.



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirmişti.



12. haftada da Net Global Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrılarak ligde ikinci sıraya yükseldi.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında da Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek, puanını 8'e çıkardı.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri ise kasım ayında yüzde 1 azalış kaydetti.



Geçen ay yatırımcısına Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 3,1, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 5,8 kaybettirdi.



Trabzonspor, borsada yatırımcısını, yeşil sahalarda taraftarını mutlu edemedi. Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'ndan da erken elenerek grup aşamasına kalamadı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında da arzu ettiği sonuçları alamayan Karadeniz ekibi, hem lig hem de Avrupa serüveninde hüsran yaşadı.



Trabzonspor Kulübünün, 31 Ekim itibarıyla güncel borç miktarının 3 milyar 940 milyon lira olduğu bildirildi.



Süper Lig'in son 4 haftasında aldığı sonuçlarla galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş da şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunun ardından 12 maç sonunda zirveyle arasındaki puan farkının en çok olduğu dönemi yaşadı.



Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Hüseyin Yücel'in atandığını duyurdu.



YILIN BAŞINDAN BU YANA EN FAZLA FENERBAHÇE KAZANDIRDI



Spor şirketlerinin bu yılın başından bu yana sergilediği hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe zirvede yer aldı.



Yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 13,5, Galatasaray yüzde 11,4 kazandırırken, Trabzonspor yüzde 22, Beşiktaş yüzde 52,5 kaybettirdi.



Lider Galatasaray, bu yıl borsada da yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe bu sezon gerçekleştirdiği etkili transferlerle öne çıktı.



2023-2024 sezonunda sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, geçen sezon teknik direktörlük konusunda da istikrar sağlayamamıştı. Bu faktörler, Beşiktaş'ın borsadaki yıl genelindeki performansını da etkiledi.



Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, kasım ayını 10 milyar 274 milyon 124 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.



Söz konusu dönemde, Fenerbahçe'yi 7 milyar 581 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 6 milyar 975 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 5 milyar 472 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.