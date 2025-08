Borsada manipülasyon iddiası... Güney Koreli eski first lady ifade verdi

Güney Kore'nin eski first lady'si Kim Keon Hee, borsa manipülasyonu planları, seçimlere müdahale ve diğer iddialarla ilgili olarak özel bir savcı tarafından sorguya çekilirken, halkı endişelendirdiği için özür diledi.



BİR İLKİ BAŞARDI



Hapisteki eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un eşi, özel savcı Min Joong-ki'nin ofisine planlanandan 10 dakika geç geldi ve bir ceza soruşturmasında şüpheli olarak kamuoyuna açıklanan ilk eski veya görevdeki cumhurbaşkanının eşi oldu.



Kim Keon Hee "Benim gibi sıradan birinin insanları endişelendirmesinden gerçekten üzgünüm. Soruşturmayı sadakatle yürüttükten sonra dışarı çıkacağım." dedi.



NELER YAPTIĞI İDDİA EDİLİYOR?



Kim, 2009-2012 yılları arasında Güney Kore'deki bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katıldığı, 2022 parlamento ara seçimleri ve 2024 genel seçimleri için aday adaylıklarına karıştığı ve ticari iyilikler karşılığında bir şaman aracılığıyla Birlik Kilisesi'nden lüks hediyeler aldığı iddialarıyla karşı karşıya.



16 AYRI SUÇ DOSYASI VAR



Özel savcı ekibinin, eski first lady'ye yönelik toplam 16 suç iddiasını soruşturmakla görevli olması, onun daha detaylı sorgulama için tekrar çağrılmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.



Kim'in, Yoon ile birlikte 2022'de İspanya'ya yaptığı ziyaret sırasında taktığı lüks bir kolyeyi yasal olarak zorunlu olan varlık açıklamalarından çıkardığı ve Yoon'un 2021'deki başkanlık ön seçimleri sırasında eşinin hisse senedi manipülasyon planına karıştığı iddiasıyla ilgili yanlış beyanda bulunduğu iddiaları var.



Soruşturmada ayrıca, çiftin 2023 yılında Ukrayna'ya yaptığı sürpriz ziyaretin, orta ölçekli bir inşaat şirketinin hisse senedi fiyatında yaşanan keskin artışın arkasında olduğu, bir otoyol projesinin bitiş noktasının, Kim'in ailesinin Seul'ün hemen doğusundaki Yangpyeong'da sahip olduğu araziye değiştirildiği ve ailesinin ilçedeki bir apartman inşaat projesinde ayrıcalıklı muamele gördüğü şüpheleri hedefleniyor.



KAYIT ALINMADI



Sorgulama, öğle yemeği arası verip öğleden sonra tekrar başlamadan önce 1 buçuk saat sürdü. Kim'in tarafı itiraz ettiği için oturum videoya kaydedilmedi.



Yardımcı özel savcı Moon Hong-ju, öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Susma hakkını kullanmadan ifade veriyor" dedi ve sorgulamanın yarıdan biraz fazlasının tamamlandığını ancak beklenenden daha uzun sürebileceğini belirtti.



Hong-ju "Ne zaman biteceğini söylemek zor." diye ekledi ve Kim'in tekrar çağrılıp çağrılmayacağı konusunda ise, sorgulamanın hala devam etmesi nedeniyle bunu bilmenin zor olduğunu söyledi.



PROTESTOCULAR TOPLANDI



Ofis binasının dışında, eski cumhurbaşkanı çiftine destek ve karşıt görüşteki protestocular, sabahın erken saatlerinden itibaren yağmur altında karşıt sloganlar atmak için toplandılar.



Geçmişte iki eski first lady hakkında daha soruşturma açılmıştı.



2004 yılında eski Devlet Başkanı Chun Doo-hwan'ın eşi Lee Soon-ja, gizli para davası kapsamında savcılar tarafından sorgulandı ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.



2009 yılında eski Devlet Başkanı Roh Moo-hyun'un eşi Kwon Yang-sook da yolsuzluk davasında tanık olarak savcılar tarafından sorgulanmış ancak ertesi gün ortaya çıkmıştı.