Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Bu hareketliliği, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendiren başsavcılık, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.



Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?



Borsa İstanbul'da şubat ayında olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin ihbarlar yapılmıştı.



İhbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve 23 Şubat'ta soruşturma başlatmıştı.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da tüm kurumların işlemlerini inceleme altına aldığını duyurmuştu.



SPK'dan yapılan açıklamada, "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır." denilmişti.



Ani düşüşlerin ardından Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermişti.

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün gelen enflasyon verisinin ardından yüzde 4'e yakın yükselmiş ve yaklaşık bir ay sonra 10 bin puan barajını aşmıştı.



Endeks, bugün yatay seyirle 9 bin 905 puandan işlem görmüştü.