Borsada milyoner sayısı arttı
13.12.2025 13:25
NTV - Haber Merkezi
Borsa istanbul'daki milyoner sayısı artıyor. Verilere göre 1 milyon liradan fazla portföyü olan yatırımcı sayısı 295 bini aştı.
Borsa istanbulda milyoner sayısı artıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı Kasım ayında geriledi. Toplam yatırımcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,4 azalışla 6 milyon 431 bin kişiye indi.
Piyasadaki milyoner yatırımcı sayısında ise artış var. 1 milyon liradan fazla portföyü olan yatırımcı sayısı geçen yıla göre yüzde 23,2 artışla 295 bin kişi oldu. Yani borsaya 55 bin 601 yeni milyoner yatırımcı eklendi.
En az 1 milyonluk portföye sahip yatırımcıların Borsa içerisindeki oranı yüzde 4,6. Ancak bu yüzde 4,6'lık kesim toplam pay piyasasının yüzde 94'ünü de elinde tutuyor.