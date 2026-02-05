Borsada rekor kapanışın ardından ibre tersine döndü
05.02.2026 10:05
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybederek 13 bin 867 puanla açtı.
Borsa İstanbul 100 endeksi 2026 yılında kazandığı yükseliş ivmesini koruyor BİST 100 endeksi bir önceki gün rekor puana ulaştı. BIST 100 endeksi önceki günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13 bin 891 puanla rekor seviyeden tamamladı.
Borsa İstanbul'da Bist 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,17 değer kaybederek 13 867 puanla başladı.
Ocak ayında yüzde 21 oranında kazandıran Borsa İstanbul Şubat ayına 13 bin 838 puanla başladı. Bist 100 endeksi şubat ayının ilk günlerinde dalgalanmalar yaşıyor.
Dolar 43,52 liradan, Euro 51,43 liradan işlem görüyor.