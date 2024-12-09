Borsada Suriye yükselişi: Çimento hisseleri tavan yaptı

Suriye'de yeni dönem başlıyor. Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhaliflerin, 27 Kasım'da başlayan yolcuğunun son durağı Şam oldu. 54 yıllık Esad hanedanlığı sona ererken, devrik lider Beşar Esad Rusya'ya sığındı.



Muhalifler, 13 yıldır süren savaş nedeniyle şehirlerin toza döndüğü ve ekonomiyi çökerten iç savaştan sonra ülkeyi yeniden inşa etme gibi devasa bir görevle karşı karşıya...



Piyasalar, Suriye'deki gelişmelere dikkat kesilmiş durumda... Borsa İstanbul'da çimento ve inşaat sektörü hisselerinde güçlü yükselişler dikkat çekti.

Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar yüzde 6,5 ile taş toprak, yüzde 5,2 ile metal ana sanayi, yüzde 3 ile inşaat, yüzde 1,7 ile gıda içecek oldu.



Haftanın ilk işlem gününde Uşak Çimento, İskenderun Demir ve Çelik, Lüleburgaz Çimento, Nuh Çimento, Oyak Çimento, Sanko Çimento tavan yaptı.



Analistler, yükselişte Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine gireceği beklentilerinin etkili olduğunu belirtti.



Birleşmiş Milletler, Suriye'nin yeniden inşaası gereken meblağın 400 milyar dolar olacağını tahmin etti.