Borsada Trump rallisi

Borsa İstanbul, ABD seçimlerinin etkisiyle pozitif seyretti.

ABD'nin yeni başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump oldu.Cumhuriyetçi aday Trump, oyların yüzde 51,2'sini aldı. Başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 277 delege elde etti.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 artışla 8.862,32 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre 243,75 puan yükselirken, toplam işlem hacmi ise 97,8 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 2,15, holding endeksi ise yüzde 2,92 oranında değer kazandı. Tüm sektörlerde artış yaşanırken, en fazla kazandıran sektör yüzde 6,41 yükselişle ticaret oldu.



Küresel piyasalarda, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zafer ilan etmesiyle olumlu bir hava hakim oldu. Trump’ın Çin mallarına yönelik yeni tarifeler getirmesi, vergi indirimleri yapması ve fosil yakıt üretimini artırma hedefleri, piyasa beklentilerini etkiledi.



Analistler, yarın yurtiçinde haftalık para ve banka istatistikleri ile hazine nakit dengesi verilerinin izleneceğini, yurtdışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının ön planda olacağını belirtti.



ABD Merkez Bankası'nin (Fed) yarınki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesi beklenirken, aralık ayında bir faiz indirimi daha olacağına dair beklentiler yüzde 67 seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve politika metninden alınacak sinyallerin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. BoE’nin de faiz oranını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.



Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puan seviyeleri direnç 8.800 ve 8.700 puan seviyeleri ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump’ı tebrik etti.



Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini temenni ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.