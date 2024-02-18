Borsada yatırımcı sayısı 9 hafta sonra yükseldi

Borsada yatırımcı sayısı 9 hafta sonra yeniden yükselişe geçti.



Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı, 16 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 528 bin 501 kişi arttı.



Toplam pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436'dan 7 milyon 728 bin 937'ye yükseldi.



Yatırımcı sayısındaki artışta yeni halka arzların etkili olduğu belirtildi.



Şubat ayında Bor Şeker halka arzına 2,6 milyon kişi, Pasifik Donanım halka arzına ise yaklaşık 2,4 kişi katılım gösterdi.



Pay senedi yatırımcı sayısı, 2023 Aralık ayında 8 milyon 573 bin 476 milyon ile rekor seviyeye yükselmişti.