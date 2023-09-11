Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor

Borsa'da yatırımcı sayısı 7 milyona yaklaştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 10 Eylül itibarıyla 6,98 milyon kişiye yükseldi. Böylelikle yatırımcı sayısında rekor tazelenmiş oldu.

Bu rakam 31 Ağustos'ta 6,26 milyon kişi seviyesinde bulunuyordu.

Piyasaya son 10 gün içerisinde dahil olan yatırımcı sayısı ise 720 bin oldu.

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısındaki artışın en önemli sebeplerinden biri de halka arzlar oldu.

Halka arzlarda talep rekoru kırılırken; ilk sırada 3,9 milyonluk taleple e-Bebek yer aldı.

