Borsada yeni rekor: 9 bin puan aşıldı

Borsa İstanbul'da aralıksız yükseliş sürüyor. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle 8.993,12 puandan başladı. Endeks, ilerleyen saatlerde kritik bir seviye olan 9 bin puanın üzerine çıktı. BIST 100, zirveyi 9.016 puana kadar taşıdı.

Bankacılık endeksi ekside seyrederken, holding endeksi yüzde 1,73 artış kaydetti.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.



HANGİ SEVİYELERE DİKKAT EDİLMELİ?



Analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.140 puan direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısını TCMB Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte gerçekleştirdi. Karahan, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.



2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

SPK'DAN BİR HALKA ARZA İZİN

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik düzenlemeler yaptı. Düzenlemeyle 9 aylık bilançolarla halka açılacak şirketler için 15 gün ek süre verildi. Kurul, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına da onay verdiğini bildirdi.



