Borsada yeni rekorlar: Endeks yılbaşından beri yüzde 20 getiri sağladı

Borsa İstanbul 9 bin 400 puanı aşarak yeni tarihi zirvesini test etti.



Endekste yılbaşından bu yana getiri yaklaşık yüzde 20 seviyesinde gerçekleşirken BIST 100'de bir aylık yükselişin ise yüzde 15'ten fazla olduğu görüldü.



POZİTİF AYRIŞMA



BIST 100 endeksi küresel bazda yılın başından bu yana en çok yükselen borsa olma unvanını sürdürdü.



CDS'lerdeki gerileme ve yabancı yatırımcı ilgisi, endeks üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana borsaya toplam yabancı girişi 236 milyon dolar oldu.

TÜRK BANKALARI İÇİN YENİ RAPOR



Borsada bankacılık sektörü öne çıkmaya devam ederken 4 Türk bankası için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize eden Goldman Sachs’tan sonra Bank of Amerika, Türk bankaları için pozitif bir rapor yayınladı.



Kuruluş bankaların hisse başına kar tahminlerini ortalama yüzde 14 artırdı.



Bunun yanı sıra da bankacılık endeksi 1 yılda yüzde 150'ye yakın yükseldi.

