Borsada yerli yatırımcı sayısı 3,3 milyona ulaştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) kasım ayına ilişkin verileri, yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisinin güçlü şekilde sürdüğünü ortaya koydu.



MKK verilerinden derlenen bilgilere göre, kasımda yerli gerçek yatırımcı sayısı 502 bin 17 kişi artarak 3 milyon 311 bin 492'ye çıktı. Aylık bazda kaydedilen yüzde 17,6'lık yükseliş, Nisan 2021'den bu yana en hızlı değişime işaret etti.



Söz konusu dönemde yerli gerçek yatırımcının portföy değeri, yüzde 29 yükselişle 906 milyar liraya yükselmesine karşın ekimdeki yüzde 30,7'lik artışın sınırlı da olsa altında kaldı.



Yatırımcı sayısı kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 artarken, yerli gerçek yatırımcıların portföy değeri yıllık bazda yüzde 234,3 yükseldi. Yerli gerçek yatırımcıların portföy değerindeki yıllık artış, kayıtlardaki en güçlü yükselişe işaret etti.



Analistler, portföy değerindeki rekor artışın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yılbaşından bu yana sergilediği performansla da yakından ilgili olduğunu söyledi.

1 MİLYON LİRA VE ÜZERİ PORTFÖY SAHİPLERİNİN PAYI YÜZDE 72,5

Getiri arayışının borsaya yönelişte önemli rol oynadığına işaret eden analistler, BIST 100 endeksindeki yükselişin yılbaşından bu yana yüzde 160'ı geride bıraktığını ve bu durumun yatırımcı sayısındaki artışta etkili olduğunu kaydetti.



Yerli gerçek yatırımcıların 906 milyar liralık portföy büyüklüğünün yüzde 74'ünü 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip olan kişiler oluştururken, bunu, yüzde 9 ile 500 bin ila 1 milyon lira portföy değerine sahip kişiler takip etti.

Söz konusu veriler aylık bazda değerlendirildiğinde, 1 milyon lira ve üzeri portföy sahiplerinin toplam portföy değeri içindeki payı ekimde yüzde 72,5 seviyesinde bulunuyordu.



Kasım verilerine göre, yerli gerçek yatırımcılar arasında 100 bin liraya kadar portföyü bulunan kişiler, bu kalemdeki portföy büyüklüğünün yüzde 4,6'sını oluşturdu.

MENKUL KIYMETLERİN TOPLAM DEĞERİ 6,7 TRİLYON LİRA

Borsa İstanbul'da bakiyeli yatırımcı sayısı 6 milyon 252 bin 782 kişiye ulaştı.



MKK'nin sakladığı menkul kıymetlerin piyasa değeri kasımda 6,73 trilyon lira oldu. Söz konusu kıymetlerin yüzde 84'ünü 5,63 trilyon lira ile pay senetleri oluştururken, pay senetlerini, 650 milyar lira ile yatırım fonları ve 240 milyar lira ile Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) takip etti.



Pay senetlerinin 2,39 trilyon lirası borsada işlem gören paylardan, 3,24 trilyon liralık kısmı da borsada işlem görmeyen paylardan oluştu.



Borsada işlem gören şirket sayısı 484'e ulaşırken, devam eden yerli yatırımcı ilgisiyle halka arzların güçlü şekilde sürmesi bekleniyor.