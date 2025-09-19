Borsada kara para soruşturması: 13 şüpheli tutuklandı

Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri, borsa ve diğer yatırım araçlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding'e yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.



Toplam 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nda ifade veren şüphelilerden 13'ü tutuklama, 6'sı ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlik, 13 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında borsadaki bazı işlemlerde manipülasyon yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğratmak da var.



NE OLMUŞTU?



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirilmişti.



Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.



Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha yakalanmış, böylece şüpheli sayısı 19'a yükselmişti.



INVESTCO HOLDİNG'İN PATRONLARI KİMLER?



Kamuyu Aydınlatma Platformu'na göre Investco Holding'in ortakları arasında Mustafa Ünal yüzde 55,75, Reha Çırak yüzde 25,25, Nihat Özçelik'in ise yüzde 9,99 payı bulunuyor.

