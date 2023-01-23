Borsa'daki dalga 83 bin kişiyi vurdu

Borsadan 83 bin kişi çıktı.



Borsada geçen yıl rekor üzerine rekor kırıldı. BİST100 endeksi yıl boyunca yüzde 200 değerlenirken yatırımcı sayısı da 2 milyona yakın arttı.



Endeks yeni yıla ise dalgalı başladı. İlk iki haftada sert düşüşler yaşanınca bazı yatırımcılar borsadan çıktı.



Finansal Danışman Tuncay Turşucu, ''Farklı yerden gelenler var. Geldikleri yerde yeniden yükselişlerin olduğunu görünce tekrar da gidecek olan bir kısım var. Gelip de aradığını bulamayanların tekrar çıkış yapması normaldir'' açıklamasında bulundu.

BORSA 2023 KAYIPLARINI GERİ ALDI

Geçtiğimiz yıl yatırımcı sayısı yaklaşık 1 buçuk milyon kişi arttı. Bu yılın ilk haftasında gelen yatırımcılarla birlikte toplam rakam 3 milyon 976 bine çıktı.



Geçen hafta ise 3 milyon 892 bine geriledi. Öte yandan borsa yılın ilk iki haftasındaki kaybını geçen hafta yüzde 10 yükselerek sildi.



Endeks yeniden 5 bin 500 puanın üzerine geldi.

Turşucu, ''Bir süre daha gideceğiz gibi duruyor. Bir kere en önemli yer 5 bin 700, zirve seviyemiz. Bu seviyenin üzerine yükselip yüklemeyeceği çok önemli olacak'' dedi.

