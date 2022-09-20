Borsadaki sert satışlar sonrası yeni düzenleme

Son bir haftadır bankacılık hisselerindeki sert kayıpların ardından yaşanan teminat sorunları piyasada sıkışıklık yaratırken, dün akşam ilgili kurumların bu sorun çerçevesinde toplanmasının ardından Takasbank'ın risk parametlerinde bugün değişikliğe gitti.



Kurumların dün akşam yaptığı toplantı sonucunda somut bir karar açıklanmadı ancak Takasbank'ın adımının öncesinde bu sabah Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-19 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini açıkladı.



Takasbank Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Akbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş GYO, İş Bankası, Şekerbank, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi'nin dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerinin piyasa koşulları dikkate alarak güncellendiğini duyurdu.



Takasbank'ın açıklamasında yeni risk parametrelerinin yarından itibaren gün içi risk hesaplama anından itibaren geçerli olacağı belirtildi.



TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 1.5 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTIRAN SÜREÇ



Borsa İstanbul'da temmuz ortasında bankacılık sektörünün liderliğinde başlayan rallide özellikle bankalarda yüzde 150'ye varan yükselişler olmuştu. Vadeli piyasada alınan yüksek kaldıraçlı pozisyonlar nedeniyle bir süredir yukarı gelen banka hisseleri, son bir haftadır ise teminat tamamlama yükümlülüğünden dolayı son zamanların en sert satışlarıyla karşılaştı.



Bankacılık hisseleri dünkü kapanışa göre son bir haftada yaklaşık yüzde 35 düşmüştü.



Bazı analistler aracı kurumların teminat tamamlama yükümlülüklerinin günlük 1,5 milyar lirayı geçtiği belirtiliyor. Analistler teminat limitlerinde yapılacak olan bu değişikliğin piyasada oluşan sıkışıklığa bir miktar çözüm olabileceğini

söylediler.



DÜN AKŞAM TOPLANTI YAPILMIŞTI



Banka hisselerinde son zamanların en sert satışlarının ardından Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'nde dün toplantı düzenlendi.



Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul yöneticileri ile Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği temsilcileri bir araya geldi.