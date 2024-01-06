Borsadan çıkışlar devam ediyor: 4 haftada bir milyona yaklaştı

Mevduat faizlerindeki yüksek seyir sürerken, borsadan çıkışlar hızla devam ediyor. Borsadaki yatırımcı sayısı 15 Aralık'tan bu yana 988 bin 284 düşüş kaydetti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısında düşüş son 4 haftada bir milyon kişiye yaklaştı.

Pay senedi yatırımcı sayısı dün itibarıyla 7 milyon 653 bin 30'dan 7 milyon 585 bin 192'ye geriledi. Böylece 5 Ocak ile biten haftada yatırımcı sayısı önceki haftaya göre 67 bin 838 kişi azaldı.



Pay senedi değeri ise 10 trilyon liradan 10,26 trilyon liraya yükseldi.

Yatırımcı sayısı, ekim ayında 8,6 milyon ile rekor seviyeye yükselmişti.