Borsada Ortadoğu düşüşü sürüyor

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 145,21 puan azalışla 9.206,01 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 3,57, holding endeksi yüzde 2,06 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,57 ile spor, en çok gerileyen ise banka oldu.



Küresel piyasalarda, Ortadoğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.



Ortadoğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülemeye devam ediyor.



Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de ADP Özel Sektör İstihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.