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Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı

Borsada pay senedi piyasasında son 15 günde 540 bin yatırımcı katıldı. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 15 Ağustos 2023 itibarıyla 5 milyon 636 bin 160 kişi ile bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı.

Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

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Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160'a ulaşarak rekor kırdı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, borsada yatırımcı sayısındaki değişimlere yer verildi.

Yıllık yatırımcı sayısındaki yükseliş 3 milyon 3 bin 214 olurken, bu durum yüzde 114,06'lık artışa işaret etti. Aylık bazda bakıldığında da borsada yatırımcı sayısı, yüzde 27,54 artarak yatırımcılara 1 milyon 216 bin 954 kişi eklendi.

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