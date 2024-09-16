Borsa günü düşüşle tamamladı

Sektörel bazda incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi ise yüzde 1,16 oranında değer kaybetti. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 3,03 ile madencilik olurken, spor sektörü yüzde 3,96 ile en çok değer kaybeden oldu.



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını temkinli bir şekilde izlerken, yurt içindeki odak noktasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bulunuyor.



Analistler, yarın yurt içinde konut satışları verilerinin, yurt dışında ise ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.400 seviyeleri destek, 9.750 ve 9.850 seviyeleri ise direnç noktaları olarak öne çıkıyor.