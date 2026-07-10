Borsalara tayfun tatili

Tayvan , Bavi Tayfunu'nun adaya yaklaşmasıyla birlikte bugün borsa işlemlerini durdurdu ve okulları kapattı. Devasa boyutlardaki fırtınanın Çin'e doğru ilerlerken geniş bir alana yoğun yağış bırakması bekleniyor.

ABD Ortak Tayfun Uyarı Merkezi'ne göre, Bavi şu anda Japonya'nın Okinawa adasının 713 kilometre (443 mil) güneyinde bulunuyor ve Çin'in doğu kıyısına doğru istikrarlı bir şekilde kuzeybatıya ilerliyor. Sistem, saatte 157 kilometreye varan sürekli rüzgar hızıyla, Kategori 2 kasırgasına eşdeğer bir güç taşıyor.

Tahmin edilen rotaya göre fırtınanın Tayvan kıyılarını geçmesi beklenmiyor, ancak ada şiddetli yağmurlarla vurulacak ve bu da geniş çaplı sellere yol açabilir. Adanın en büyük havaalanı olan Taipei Taoyuan yetkililerine göre, ofisler Cuma günü kapalı ve Eva Air Corp., China Airlines Ltd. ve Starlux Airlines Co. dahil olmak üzere Tayvanlı havayolu şirketleri Cumartesi günü boyunca uçuşlarını iptal etti.

Atmospheric G2'nin Kuzey Amerika ve Asya meteoroloji operasyonları direktörü James Caron, "Taipei'nin doğrudan göz duvarına çarpma veya merkezin üzerinden geçme olasılığı daha düşük, ancak bu yine de bir 'kaçırma' değil. Bavi'nin rüzgar alanı o kadar büyük ki, merkez kıyıdan uzakta kalsa bile kuzey Tayvan'da çok sert hava koşulları yaşanabilir ve rota değişikliği bile rüzgar etkilerini önemli ölçüde artırabilir." dedi.

Tayvan'ın doğusundan geçtikten sonra, Çin Meteoroloji İdaresi'ne göre Bavi tayfununun Cumartesi gecesi Fujian kıyılarına ulaşması ve saatte 173 kilometreye varan sürekli rüzgar hızlarına ulaşması bekleniyor. Tayfunun, nemli güneybatı muson rüzgarlarıyla birlikte, son fırtınalardan zaten etkilenmiş olan Çin'in geniş bölgelerine yoğun yağış getirmesi tahmin ediliyor.

Çin Meteoroloji İdaresi (CMA), Zhejiang ve Fujian eyaletlerinde Pazar gününe kadar 600 milimetreye (23,6 inç) kadar yağmur yağabileceğini ve Pekin ile Hebei'nin bazı bölgelerinde de aynı dönemde 350 milimetreye kadar yağış görülebileceğini belirtti.

Caron, "Kalabalık fırtınanın kalıntıları ve nem bulutu, yıkıcı rüzgarlar dindikten sonra bile iç kesimlere ve kuzeye doğru önemli miktarda yağış getirebilir. Bu da, fırtınanın nihai karaya çıkış noktasının çok daha kuzeyinde ve iç kesimlerinde sel olasılığını artırıyor." dedi.