Borsalarda tedirgin bekleyiş

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurması sonrası artan belirsizlik, ABD dolarının güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD ve Avrupa hisse senedi vadeli endekslerini düşürdü.



Bu sabah S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,3, Nasdaq 100 yüzde 0,4 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,3 eksideler.



Aşağı yönlü seyir Avrupa'da da vadeli endekslere hakim.



FDAX yüzde 0,4, Eurostoxx 50 yüz de 0,45 ve FTSE 100 yüzde 0,3 aşağıdalar.



eToro'un piyasa analisti Josh Gilbert, "Bu tür bir belirsizlik piyasalar için hızla yeni normal haline geliyor, bu nedenle gerginliğin artmaya devam ettiğini görmedikçe göreceli bir sakinlik duygusu görmeyi bekliyorum, ki açık olmak gerekirse, bunu yapma potansiyeli var. Ani bir serpinti olmasa bile, petrol volatilitesi ve yenilenen belirsizlik karışımı muhtemelen risk iştahını bastırmak için yeterli olacaktır" dedi.