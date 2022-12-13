Borsa rekor tazeledi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü.



BIST 100 endeksi, 5.239,28 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,55 puan ve yüzde 0,74 değer kazancıyla 5.231,86 puan oldu. Toplam işlem hacmi 66,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,88 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,19 ile madencilik oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi.



Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini, pay piyasalarındaki temkinli seyrin yerini hareketliliğe bırakabileceğini söyledi.



Yurt içi piyasalarda ise pozitif ayrışmanın sürdüğüne işaret eden analistler, artabilecek oynaklık ortamına karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiğini kaydetti.



Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyonun öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 seviyesinin destek, 5.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.



ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.



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