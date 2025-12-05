Borsaya bankacılık endeksi dopingi
Borsa İstanbul dün sert düşen bankacılık endeksinin ardından bugün yükselişi nedeniyle 11 bin puan sınırına yaklaştı.
Borsa İstanbul primli seyrediyor. Dün banka hisselerine gelen kar satışları nedeniyle ortaya çıkan düşüşten dolayı 11 bin puanın altında kapanış gerçekleştiren Borsa İstanbul, bugün de bankacılık sektörü hisselerine gelen alımlarla yükseliyor.
Borsa İstanbul şu sıralar yüzde 0,30 oranında yükselişle 10 bin 950 puandan işlem görüyor. Bankacılık endeksi yüzde 1,5'e yakın seyrediyor.