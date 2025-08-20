Borsaya yabancı ilgisi

19 Mart sürecinde piyasalarda yaşanan dalgalanmayla birlikte 2 milyar dolarlık hisse satışı yapan yabancıların borsa yatırımlarında tersine hareket başladı.



Alınan önlemlerin etkisiyle durum terse döndü.



Yabancı yatırımcılar, son 17 haftanın 16'sında hisse alımı yaptı.



Sadece bir hafta satış gerçekleştirdiler.



Bu dönemde toplam hisse alımı 2 milyar 695 milyon dolara ulaştı.



Yabancıların alımları borsada olumlu bir hava yarattı..



Borsa rekor seviyesi olan 11 bin 250 puana yaklaştı.