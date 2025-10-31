Borusan'a 686 milyon dolarlık sipariş

Borusan'ın tamamına sahip olduğu Borusan Berg Pipe, ABD'de 686 milyon dolar yaklaşık 29 milyar liralık sipariş aldı.



Üretilecek büyük çaplı hat borularının sevkiyatlarının 2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Siparişin, 2026 yılı gelirlerine 230 milyon dolar, 2027 yılı gelirlerine ise 456 milyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.