Borussia Dortmund'un yıldızı Moukoko'nun gerçek yaşı tartışılıyor

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Youssoufa Moukoko'nun gerçek yaşı tartışma konusu oldu.



Dortmund altyapısında yetişen Moukoko'nun fiziği altyapıdaki takım arkadaşlarına kıyasla hep gündeme geldi.



Alman basınında yer alan haberlerde, Youssoufa Moukoko'nun gerçekte 18 değil 22 yaşında olduğu iddia edildi.



Haberde, Youssoufa Moukoko'nun üvey babasının Moukoko'ya atfedilen Yousouffa Mohamadou isimli 2000 yılına ait olduğu iddia edilen bir doğum belgesini bir gazeteciye ilettiği ifade edildi.

FEDERASYON, DORTMUND İLE GÖRÜŞTÜ



Almanya Milli Takım forması giyen Moukoko, Kamerun'un Yaounde kentinde dünyaya geldi ancak 2014 yılında evlat edinilerek Almanya'ya taşındı.

Babası ile ilişkisi bozulan oyuncunun resmi kayıtlarda 20 Kasım 2004 doğumlu olduğu gözüktüğü ancak evlat edinilmeden önce 2000 doğumlu olduğuna dair belgelerin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) konu hakkında, Moukoko'nun yaşı hakkında Borussia Dortmund ile görüştüğünü açıkladı.

DFB tarafından yapılan açıklamada, genç yıldızın yaşı için Borussia Dortmund'un ulaştırdığı belgelerde farklı bir sonu ulaşılamadığı kaydedildi.

"ONUN BU YAŞTA OLMASI İMKANSIZ"



Borussia Dortmund'un 23 Yaş Altı takım antrenörü Timo Preus ise geçtiğimiz yıllarda Youssoufa Moukoko'nun fiziği ve yaşı hakkında Alman spor sitesi Spox'a şunları ifade etmişti:



"Youssoufa belki gerçekte bir veya iki yaş büyüktür. Ama kesinlikle 17 değil. Onun bu yaşta olması imkansız. Onu suçlayacak bir şey yok, çocuk ne aldatıyor ne de başka bir şey yapıyor."

Youssoufa Moukoko, Bundesliga'da ilk kez forma giyen ve gol atan en genç oyuncu unvanına sahip bulunuyor.