Bosch'tan büyük işten çıkarma

Alman otomobil parçaları üreticisi Bosch, hızla kötüleşen otomobil pazarının satışları düşürmesi nedeniyle 2029 yılına kadar bin 100 kişiye kadar işten çıkaracak ve Reutlingen tesisini yeniden yapılandıracak.



Şirketin üst düzey bir yetkilisi yaptığı açıklamada, Bosch'un tesisi ağırlıklı olarak yarı iletken üretimine odaklayacağını, çünkü elektronik kontrol üniteleri üretmenin artık rekabetçi olmadığını belirtti.



Bosch, Reutlingen'de yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam ediyor.

