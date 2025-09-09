BOTAŞ ile ENI arasında LNG  anlaşması imzalandı

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.



Gastech 2025 marjında ENI'nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi ile görüştüklerini belirten Bayraktar, "Görüşme sonrası BOTAŞ ile ENI arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak ve yıllık 500 milyon metreküp LNG tedarikini içeren yeni bir anlaşmaya imza attık. Toplamda 1,5 milyar metreküplük LNG alımıyla mevsimsel arz-talep dengemize esneklik kazandıracağız." ifadelerini kullandı.



Bayraktar, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.