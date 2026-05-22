BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi Edison, iş birliği için mutabakat zaptı imzaladı

Anlaşma doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanlarında potansiyel işbirliği imkanlarını içeriyor.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi marjında BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi Edison S.p.A. arasında doğal gaz ve LNG alanlarında potansiyel işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. Anlaşma kapsamında doğal gaz ve LNG ticaretinden swap operasyonlarına, ortak ticari fırsatlardan Türkiye ile İtalya arasında kurulması planlanan olası boru hattı bağlantısına kadar geniş bir sahada birlikte çalışacağız. Kuracağımız Ortak Çalışma Grubu ile de teknik ve ticari tecrübelerimizi birleştireceğiz. Bu stratejik ortaklığın ülkelerimizin kalkınmasına, Akdeniz Havzası'ndaki bağlantılarımıza ve bölgesel enerji arz güvenliğine güçlü bir katkı sunacağına inanıyoruz."

TÜRKİYE ENERJİ TEDARİKLERİNİ ÇEŞİTLENDİRİYOR

Türkiye, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa’nın enerji arz güvenliği tartışmalarının derinleşmesiyle birlikte hem doğal gaz tedarikini çeşitlendirmeye hem de transit ülke konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Ankara’nın bu süreçte Azerbaycan, Rusya, Katar, Cezayir ve ABD gibi farklı aktörlerle LNG ve boru gazı alanında geliştirdiği ilişkiler, ülkenin bölgesel enerji dağıtım merkezi olma hedefinin temelini oluşturuyor.

Son yıllarda Türkiye’nin enerji diplomasisinde öne çıkan başlıklardan biri de Avrupa ile yeni bağlantı hatları ve LNG altyapısı oldu. Türkiye halihazırda BOTAŞ aracılığıyla Rus gazını taşıyan TürkAkım ve Mavi Akım hatlarının yanı sıra Azerbaycan gazını Avrupa’ya ulaştıran TANAP’ın kilit geçiş ülkesi konumunda bulunuyor. Özellikle TANAP-TAP hattı üzerinden İtalya’ya ulaşan Azerbaycan gazı, Roma’nın Rus enerji bağımlılığını azaltma stratejisinde kritik rol oynadı. İtalya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji kaynaklarını çeşitlendirme arayışına hız veren Avrupa ülkelerinden biri oldu.